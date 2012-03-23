НАМНУ передумала закривати клініку для хворих на СНІД у Лаврі

Національна академія медичних наук України скасувала своє рішення про припинення госпіталізації до клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, у якій лікують хворих на ВІЛ/СНІД та гепатити.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, сьогодні під головуванням віце-прем'єр-міністра - міністра охорони здоров'я України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ відбулась нарада, на якій обговорювалась ситуація з клінікою Інституту епідеміології і інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМНУ. У нараді взяли участь президент Національної академії медичних наук України Андрій СЕРДЮК, голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Тетяна АЛЕКСАНДРІНА, начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій МОХОРЄВ, представники Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.

Під час наради порушувалось питання щодо забезпечення належним лікуванням хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, гепатити та інші інфекційні хвороби у клініці Інституту епідеміології і інфекційних хвороб ім. Громашевського. Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що основою при прийняті будь-яких рішень мають бути інтереси пацієнтів.

На нараді також обговорювалися варіанти вирішення проблем лікування та розміщення клінічної бази Інституту епідеміології і інфекційних хвороб. Сторони домовились додатково обговорити запропоновані варіанти. Національна академія медичних наук України розгляне варіанти збільшення фінансування лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД.

А.СЕРДЮК повідомив про скасування постанови бюро президії НАМНУ щодо до клініки. Клініка працюватиме у звичайному режимі, питання про переведення хворих в інші заклади не порушуватиметься, доки не будуть створені відповідні умови для них в інших закладах.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня міжнародна громадська організація «Антивірус» заявила, що клініка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, розташована на території Києво-Печерської Лаври, де лікуються пацієнти з діагнозом ВІЛ/СНІД та вірусними гепатитами, вже найближчим часом остаточно випише усіх хворих.

Зокрема, у постанові Національної академії медичних наук України від 13 березня 2012 року йдеться про те, що у НАМНУ відбулася нарада щодо виконання доручення Кабінету міністрів України від 02.07.2010 р. № 23881/4/1 -10 «Про здійснення заходів щодо виселення з території Києво-Печерської лаври суб'єктів господарювання, діяльність яких не пов'язана з діяльністю монастиря та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника» про переселення клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України» з території Києво-Печерської лаври.

Таким чином, йдеться у документі, «бюро президії Національної академії медичних наук України постановляє протягом двох тижнів виписати та у подальшому не проводити госпіталізацію хворих у відділення вірусних гепатитів та нейроінфекцій клініки Інституту, а за необхідності - перевести хворих до закладів охорони здоров'я Києва».

«За результатами розгляду пропозицій МОЗ України відділення СНІДу з палатою інтенсивної терапії розмістити на базі клінічної лікарні нафтопереробної промисловості МОЗ до 20 травня 2012 року», - зазначено у документі.