Двоє власкорів УНІАН ввійшли до ради ГУ МВС Львівської області

Власний кореспондент інформаційного агентства УНІАН у Львівській області Ксенія НЕСТЕРЕНКО і фотокореспондент УНІАН у Львівській області Євген КРАВС увійшли до складу Інформаційної ради при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулося перше засідання Інформаційної ради при Головному управлінні МВС України у Львівській області. У заході взяли участь начальник управління генерал-майор міліції Олександр РУДЯК, а також журналісти провідних місцевих та загальноукраїнських ЗМІ.

Учасники зустрічі обговорили головні питання співпраці міліції з представниками засобів масової інформації. Зокрема, журналісти звернулися до О.РУДЯКА з проханням посприяти у наданні їм безперешкодного відвідування матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу та інших масових заходів.

Також представники мас-медіа заявили про необхідність отримання інформації від працівників міських та районних відділів міліції, й у вирішенні цього питання також має посприяти керівництво обласної міліції.

У свою чергу О.РУДЯК запевнив, що негайно реагуватиме на скарги щодо ненадання керівництвом міських та районних відділів міліції відповідей на журналістські запити.

Учасники зустрічі визначили подальший план дій Інформаційної ради та домовились щомісяця проводити засідання.