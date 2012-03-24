Стихійними протестами вуличні торгівці виграли близько місяця

Влада Житомира до 15 квітня дозволила підприємцям продовжувати стихійну торгівлю у центрі міста біля Житнього ринку та прилеглих вулицях.

Про це кореспондента УНІАН повідомив Житомирський міський голова Володимир ДЕБОЙ.

За його словами, міська влада дозволила продовжувати торгівлю до Великодня.

«Підприємці, які стихійно торгують біля Житнього ринку, зібрали підписи та принесли у міськраду гарантійний лист, де вони гарантують, що після Великодня, у крайньому разі - до 1 травня цього року - перейдуть на нові впорядковані місця торгівлі», - сказав В.ДЕБОЙ.

«Ми як влада маємо забезпечити вказівку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА дослухатися до потреб кожної людини», - додав мер Житомира.

В.ДЕБОЙ наголосив: «Люди, які змушені заробляти гроші, займаючись торгівлею на вулицях, прийшли і заявили: проблема в тому, що немає кращого місця для роботи: або надто висока орендна плата, або місце таке, куди рідко заходять покупці. Тому ми не хочемо створювати конфліктні ситуації і вирішуємо ситуацію безконфліктно».

У даний час у Житомирі офіційно підприємницькою діяльністю займаються близько 5 тисяч підприємців та ще 1,5 тисяч - неофіційно. Після Великодня влада остаточно обіцяє вирішити ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, влада Житомира має намір прибрати стихійну торгівлю з центра міста, де підприємці торгують прямо на вулиці.

Підприємці провели декілька акцій протесту проти переселення їх з території біля Житнього ринку.

Підприємці вимагали від Житомирської міської ради скасувати накази, що стосуються змін правил торгівлі біля Житнього ринку.