Азаров вважає, що Податковий кодекс своє завдання виконав

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Податковий кодекс виконав основну функцію і забезпечив стимули для розвитку економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході виступу на круглому столі «Українського форуму «Справедливе суспільство ХХІ століття: критерії, перспективи, ризики».

Прем'єр зазначив, що саме для створення таких стимулів уряд намагався якнайшвидше розробити і ввести в дію Податковий кодекс.

«Тому що потрібно було терміново знайти стимули для розвитку економіки. Потрібно було дати сигнал інвесторам», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем'єр зазначив, що згоден з критикою Податкового кодексу, але основне завдання документ виконав.

«Я абсолютно згоден з багатьма критичними зауваженнями на адресу Податкового кодексу, але він своє завдання виконав», - сказав М.АЗАРОВ.