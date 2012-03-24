Начальник УМВС: Ніхто не збирався «зам'яти» справу Оксани Макар

Співробітники правоохоронних органів Миколаївської області були покарані не за порушення закону, а за порушення відомчих інструкцій. Про це заявив начальник УМВС України в Миколаївській області Валентин ПАРСЕНЮК на 9-й сесії Миколаївської обласної ради 23 березня.

В.ПАРСЕНЮК ознайомив депутатів і представників засобів масової інформації з офіційною версією подій, пов`язаних із розслідуванням справи Оксани МАКАР. У залі був присутній також і прокурор Миколаївської області Володимир ГАЛЬЦОВ.

Як відзначив В.ПАРСЕНЮК, якби перевірка виявила порушення закону в тому, що без підстави відпустили двох підозрюваних у справі, то стосовно них було б порушено справу.

«Повірте мені, - сказав В.ПАРСЕНЮК, - якби Генеральна прокуратура знайшла, що порушено закон в тому, що їх відпустили, я вам даю гарантію, що було б порушено справу, і слідчі вже не працювали б».

В.ПАРСЕНЮК відзначив також, що ніякого упередженого ставлення з боку слідчих не було: «Ніякої суб`єктивності в справі не було. Ніхто не збирався ні «зам`яти» справу, ні спустити її на гальмах. Якби була якась суб`єктивна зацікавленість або суб`єктивне ставлення, обов`язково було б порушено кримінальну справу. Хоча б для того, щоб розібратися в цій ситуації».

За словами начальника УМВС, «два слідчі, які приймали рішення, не були покарані ні Генеральним прокурором, ні міністром МВС, тому що в їхніх діях немає порушення закону. Вони визначилися, прийняли таке рішення, на яке мали право, згідно із чинним законодавством».

В.ПАРСЕНЮК назвав ще одне виправдання для слідчих.

«Законодавство дає два терміни для ухвалення рішення в таких випадках: перший – це три дні, другий – до 10 днів слідчий мав право збирати докази для того, щоб прийняти рішення, встановити провину кожного. Справу було порушено того ж дня після того, як було встановлено, що це - злочин. На сьогоднішній день, думаю, всі питання знято, підозрювані перебувають під вартою».

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. У потерпілої обгоріло 55% тіла, вона перебуває в украй тяжкому стані. Дівчині ампутували руку, лікарі розглядають можливість подальших операцій.

11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох із них потім відпустили під підписку про невиїзд.

13 березня в Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у злочині.

Після цього за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.

Проте 14 березня матір дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА заявила, що слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у скоєнні злочину.