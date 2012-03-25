За 2 місяці на Рівненщині усиновили стільки дітей, як за половину минулого року

Упродовж двох місяців поточного року на Рівненщині усиновлено 15 дітей, а десять батьків-кандидатів уже перебувають у черзі на усиновлення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в службі у справах дітей при облдержадміністрації, за весь минулий рік в області було усиновлено 31 дитину, а в прийомні сім’ї влаштовано 21.

«У збільшенні кількості усиновлених дітей відчувається позитивна роль держави. Адже за кожну усиновлену чи прийомну дитину громадяни отримують одноразову матеріальну допомогу – таку ж, як і при народженні первістка. Їм також надається право на додаткову відпустку терміном на 56 днів», - зазначили в службі.

Однак перш ніж брати на усиновлення дитину, фахівці рекомендують пройти освітні курси на базі соціального центру обласної служби у справах дітей.