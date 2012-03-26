Ревнивий чоловік застрелив дружину та її тітку

Сьогодні у Дніпропетровську в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів праціники міліції затримали раніше судимого 39-річного чоловіка, який обгрунтовано підозрюється у скоєнні подвійного вбивства.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За інформацією ВЗГ, 23 березня вдень до міліції надійшло повідомлення про скоєння подвійного вбивства у приватному будинку у Красногвардiйському районі Дніпропетровська.

У кухнi на диванi з вогнепальним пораненням голови і спини правоохоронці виявили тіло 25-річної господарки оселі – дружини підозрюваного. На пiдлозi з вогнепальним пораненням обличчя, черевної порожнини та кінцівок було виявлено труп її 37-річної тiтки.

24 березня ГУ МВС у Дніпропетровській області розповсюдило у ЗМІ заяву про розшук озброєного зловмисника і винагороду в сумі 10 тис. грн. за інформацію про його місцезнаходження.

За попередніми даними, підозрюваний застрелив з пістолета свою дружину та її тітку через ревнощі.

Слідчим відділом Красногвардійського райвідідлу міліції Дніпропетровська порушено кримінальну справу за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб). Відповідно до санкції вказаної статті, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Ведеться слідство.