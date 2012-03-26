Упродовж тижня в Україні - дощ і мокрий сніг

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда зазначає, що весняний паводок не становить суттєвих загроз для населення та господарських об’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Києві.

М.Кульбіда зауважив, що зі Скандинавії на територію України прийшов циклон, який зумовив штормові вітри на всій території держави до 15-20 метрів в секунду. При цьому температура повітря знизилась до 0 – 5 градусів.

М.Кульбіда також повідомив, що поточного тижня на всій території України очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. За його даними, протягом тижня температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів морозу, а вдень 4-9 градусів тепла. За словами директора гідрометцентру, що така погода суттєво не впливає на інші природні процеси.

Він зазначив, що по всій державі триває зменшення снігового покриву. Зокрема, за словами М.Кульбіди, сніг залишається у верхніх частинах річок Десна і Дніпро на території Росії, на інших річках сніг практично зійшов.

«Суттєвих загроз ситуація не несе ні населенню, ні господарським об’єктам», - наголосив В.Кульбіда.