В Україні заборонили фільм про донецькі «копанки», який показували в 30 країнах

Фільм естонського режисера Мар`яни Каат «Шахта № 8», який розповідає про експлуатацію дитячої праці на нелегальних шахтах Донецької області, було заборонено до показу на Фестивалі документального кіно в Києві.

Про це донецькому сайту «Остров» повідомив один із учасників зйомок.

Головний герой фільму - підліток із неблагополучної сім`ї, який змушений йти працювати на «копанку», щоб прогодувати своїх сестер.

За даними «Острова», фільм було знято з фестивального показу за ініціативою його українського сопродюсера Олени Фетисової. Причому відбулося це всього за декілька годин до презентації. Український сопродюсер фільму О.Фетисова раптово назвала своє ж кіно «постановочним і невідповідним жанру». Такий хід, на думку естонської сторони, виглядає вельми дивним, оскільки раніше нічого подібного О.Фетисова не заявляла, й напроти, будучи продюсером, мала намір поширювати фільм в Україні.

М.Каат була шокована тим, що сталося. Дії О.Фетисової вона вважає політичним замовленням.

«Фільм, через політичну ситуацію в Україні, складно поширювати. Моя мета - показ зараз, індивідуальний показ поза фестивалем, щоб люди винесли самі свої рішення, що цей фільм собою являє, оскільки ті звинувачення, які я отримала сьогодні, несподівані для мене, вони просто образливі», - сказала вона.

У свою чергу, блогер frankensstein пише на ЖЖ: «М.Каат вдалося показати фільм в Україні поза конкурсом, проте говорити про прокат після демаршу української сторони неможливо. Фільм, що демонструвався на фестивалях у 30 країнах світу, налякав українських урядовців, оскільки у всіх фарбах ілюструє наслідки їхньої руйнівної діяльності. У фільмі М.Каат показано не той Донбас, який «усіх годує», а той, який давно вже поставило на коліна злочинне угрупування, що складається з продажної радянської партноменклатури й кримінальних злочинців. І нинішнє керівництво України, яке заробило перший капітал на грабунку колись багатющого регіону, не хоче, щоб такий Донбас показували в кіно».