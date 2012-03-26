Держборг України у лютому скоротився на півпроцента

Державний і гарантований державою борг України на 29 лютого 2012 року склав 472 млрд. 901 млн. 412,63 тис. грн, або 59 млрд. 211 млн. 115,09 тис. дол., що на 0,5% менше показника на кінець січня 2012 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 29 лютого 2012 р. склав 297,48 млрд. грн (62,91% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37,25 млрд. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 175,42 млрд. грн (37,09%), або 21,96 млрд. дол.

Державний борг України на кінець лютого 2012 р. склав 360,33 млрд. грн. (75,2%), або 45,12 млрд. дол. Державний зовнішній борг склав 197,02 млрд. грн. (41,66%), або 24,67 млрд. дол. Державний внутрішній борг склав 163,3 млрд. грн (34,53%), або 20,45 млрд. дол.

Гарантований державою борг України склав 112,57 млрд. грн (23,8%), або 14,095 млрд. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 100,46 млрд. грн (21,24%), або 12,58 млрд. дол.; гарантований внутрішній борг – 12,12 млрд. грн (2,56%), або 1,52 млрд. дол.

За інформацією Мінфіну, зменшення суми державного і гарантованого державою боргу України в гривневому еквіваленті в лютому на 2,32 млрд. грн відбулося за рахунок проведення платежів за позиками МВФ.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року склав 473,12 млрд. грн.