На Херсонщині працівникам банку за вкрадених 10 млн дали по 11 років тюрми

У Херсонській області до 11 років позбавлення волі засуджено двох співробітників банку за крадіжку коштів з рахунків клієнтів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, Чаплинський райсуд виніс вирок начальнику і касиру регіонального відділення одного з комерційних банків, які в період з 2004 по 2007 рік фіктивно розривали договори, підроблювали заяви на видачу готівкових коштів і знімали гроші від імені клієнтів банку.

В результаті злочинних дій зловмисники привласнили майже 10 млн. грн.