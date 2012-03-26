На Херсонщині працівникам банку за вкрадених 10 млн дали по 11 років тюрми
18:58, 26 березня 2012Суспільство
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Чаплинський райсуд виніс вирок начальнику і касиру регіонального відділення одного з банків, які в період з 2004 по 2007 рік знімали гроші від імені клієнтів банку
У Херсонській області до 11 років позбавлення волі засуджено двох співробітників банку за крадіжку коштів з рахунків клієнтів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, Чаплинський райсуд виніс вирок начальнику і касиру регіонального відділення одного з комерційних банків, які в період з 2004 по 2007 рік фіктивно розривали договори, підроблювали заяви на видачу готівкових коштів і знімали гроші від імені клієнтів банку.
В результаті злочинних дій зловмисники привласнили майже 10 млн. грн.
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