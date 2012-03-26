Одесити визначились, як виглядатиме їхній пам'ятник Висоцькому

В Одесі названо переможців конкурсу на кращий проект пам'ятника Володимиру Висоцькому.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація проектів, що взяли участь у конкурсі на кращий проект пам'ятника В.Висоцькому відбулася сьогодні в Одеській міськраді.

Створене міськвиконкомом журі конкурсу визнало кращим спільний проект скульптора Олександра Князика і архітекторів Володимира Глазиріна й Олександра Чернова. На думку членів журі, саме ці автори зуміли найкращим чином відобразити пов'язаний з Одесою етап творчого життя В.Висоцького, його характер і душу. Фігуру співака-барда буде відлито в металі на фоні розірваного вітрила за спиною.

Друге місце присуджено проекту скульптора Павла Шестопалова й архітектора Віктора Мироненка, третє – скульптурі, поданій на конкурс Олександром Родіоновим і архітектором Іриною Юровою.

Автори конкурсних робіт-переможців отримали премії: за перше місце – 25 тис. грн., друге місце – 15 тис. грн. і третє місце – 10 тис. грн.

Згідно з рішенням міськради, пам'ятник В.Висоцькому буде споруджено на Французькому бульварі, 33 – поряд із будівлею Одеської кіностудії, де свого часу брав участь у зйомках кінофільмів відомий актор і співак.