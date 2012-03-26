Меджліс вимагає розібратися в погромі мусульманських могил

Меджліс кримських татар вимагає від прокуратури Криму розібратися в розслідуванні справи про погром мусульманських могил на кладовищі в селищі Мирний Сімферопольського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, «слідство проігнорувало явні сліди спроб руйнування на надмогильних пам'ятниках, що збереглися. Ці сліди не мають ніякого зв'язку з автомобільним наїздом. Обурливо, що органи міліції серйозно намагаються переконати суспільство в тому, що пояснення підозрюваного відповідає дійсності».

Меджліс заявляє, що акти вандалізму, що здійснюються в Криму стосовно мусульманських кладовищ і мечетей, «набувають системного характеру».

Як повідомлялося, 20 березня на кладовищі знайшли 4 пошкоджені могили. На одній зруйнований надгробок, на двох (зокрема - одній свіжіше) проїхалися на автомобілях, ще одну, схоже, били ногами.

Через день міліція повідомила про затримання підозрюваного. Він заявив, що пошкодив могили випадково, мовляв, його автомобіль застряг на кладовищі, і в результаті буксирування і занесення машина врізалася в надгробки.