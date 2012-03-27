Бригинець заявив, що громадськість не віддасть музей Булгакова

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець заявляє, що завдяки громадськості будівельникам не вдалося заблокувати вхід до Музею Булгакова на Андріївському узвозі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби депутата.

«Незважаючи на обіцянки будівельників заблокувати вхід до Музею Булгакова, цього на щастя поки не сталося. Завдяки активній позиції громадськості та ЗМІ, перекриття не відбулося і музей хоч і знаходитися під загрозою закриття, але все ж таки працює”, - зазначив О.Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.Бригинець, посилаючись на інформацію колективу Музею Булгакова, повідомив, що заклад через ремонт на Андріївському узвозі припинив роботу.

Як відзначив О.Бригинець, літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова — будинок-музей в м. Києві, в якому письменник жив та мав свою лікарську практику. У 1989 році Київський виконком ухвалив Рішення про створення літературно-меморіального музею Михайла Булгакова. Два роки тривали реставраційні роботи. А 15 травня 1991 р. двері музейного закладу вперше відкрилися для відвідувачів. Сучасний музейний заклад перебрав на себе і функції будинку з вул. Воздвиженської, 10 в Києві, де народився майбутній письменник, бо той вже зруйнували.