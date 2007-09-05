У Чернівцях наклав на себе руки колишній заступник мера

У Чернівцях у власній квартирі наклав на себе руки колишній перший заступник міського голови, нинішній депутат міської ради Ігор Васійчук.

Як передає кореспондент УНІАН, причини, які штовхнули депутата до самогубства, встановлюють правоохоронці, однак вже відомо, що вони відмовили у порушенні кримінальної справи за цим фактом.

Як повідомив УНІАН начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Ілля БЕЖЕНАР, причиною цьому стали результати судово-медичної експертизи, яка визначила, що смерть наступила „через механічну асфіксію”. За словами І.БЕЖЕНАРА, "розташування подвійної борозни говорить про те, що чоловік, найбільш імовірно, повісився сам без жодного втручання”. Крім того, зазначив він, також не було виявлено „будь-яких тілесних ушкоджень, які б могли свідчити про боротьбу або самооборону покійного". Не виявили експерти і слідів алкоголю у крові загиблого. За неофіційною інформацією, передсмертної записки І.Васійчук не залишив.

Довідка УНІАН. І.Васійчук працював у Чернівецькій міській раді з жовтня 1988 року. Був одним із фундаторів афганського руху у Чернівцях. У жовтні 1989 року очолив організаційний відділ міськради, з 1994 року працював керівником секретаріату, заступником міського голови. У 1998 – 2002 роках був обраний секретарем міської ради та виконував обов’язки першого заступника міського голови. У 2002 році І.Васійчук балотувався до Верховної Ради у мажоритарному окрузі в Чернівцях, а у 2006 році шляхом самовисування претендував на посаду Чернівецького міського голови. Очолював обласну організацію УПС-СВІЧА до об’єднання цієї політичної сили з СПУ, був керівником міської громадської правозахисної організації «Комітет виборців». На виборах-2006 обраний від СПУ депутатом міської ради, однак невдовзі був виключений з лав СПУ та став позафракційним. Останні кілька років займався приватною адвокатською практикою та громадською роботою.