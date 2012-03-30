Жінка миколаївського гвалтівника боїться, що на її чоловіка «спустять всіх собак»

Дружина підозрюваного Євгена Краснощока Інга Славінська боїться, що на її чоловіка "спустять всіх собак", бо у нього зараз "немає захисту". Про це вона зізналася в інтерв`ю "Сегодня".

"Я впевнена, на нього і так вішають багато того, чого він не робив ...", - розповіла жінка.

Про смерть Оксани Макар Інга Славінська дізналася вчора вранці.

"Як людину мені її дуже шкода. Але скажу так: вона невчасно померла. Чому так кажу? Тому що в мого чоловіка зараз немає захисту і на нього можуть повісити ще купу собак".

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 18-річну О.Макар і згвалтували, після чого з метою приховати сліди злочину спробували її спалити.

Постраждала з опіками 55% тіла була госпіталізована в центр термічної травматології у вкрай важкому стані.

16 березня О.Макар переправили до Донецького опікового центру.

29 березня, дівчина померла.