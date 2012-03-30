Жінка миколаївського гвалтівника боїться, що на її чоловіка «спустять всіх собак»
Інга Славінська переживає, що через раптову смерть Оксани Макар положення її чоловіка погіршиться
Дружина підозрюваного Євгена Краснощока Інга Славінська боїться, що на її чоловіка "спустять всіх собак", бо у нього зараз "немає захисту". Про це вона зізналася в інтерв`ю "Сегодня".
"Я впевнена, на нього і так вішають багато того, чого він не робив ...", - розповіла жінка.
Про смерть Оксани Макар Інга Славінська дізналася вчора вранці.
"Як людину мені її дуже шкода. Але скажу так: вона невчасно померла. Чому так кажу? Тому що в мого чоловіка зараз немає захисту і на нього можуть повісити ще купу собак".
Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 18-річну О.Макар і згвалтували, після чого з метою приховати сліди злочину спробували її спалити.
Постраждала з опіками 55% тіла була госпіталізована в центр термічної травматології у вкрай важкому стані.
16 березня О.Макар переправили до Донецького опікового центру.
29 березня, дівчина померла.