Польща поставила ультиматум Росії

Польща обмежить поставки до Росії продовольчих товарів західних компаній, якщо Росія не скасує заборону на ввезення польського продовольства. Про це сьогодні заявив віце-прем`єр - міністр сільського господарства Польщі Анджей ЛЕППЕР в інтерв`ю радіопрограмі «Сигнали дня».

За його словами, обмеження поставок через польську територію можуть торкнутися й України, яка також зберігає заборону на закупівлі польських продовольчих товарів.

А.ЛЕППЕР назвав «неправдою» інформацію про те, що польські товари не відповідають санітарним нормам Росії та України. Він також відкинув твердження про те, що продовольство поставляється до України нелегальним шляхом, і запевнив, що ЄС має намір допомогти Польщі відновити експорт свого продовольства до Росії та України, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, Державний департамент ветеринарної медицини України 26 березня цього року ввів заборону на імпорт м`яса й м`ясопродуктів із Польщі, Білорусі та Молдови через випадки ввезення з цих країн м`ясної продукції без відповідних ветеринарних документів.

Пізніше ветслужба України дозволила експорт деяким білоруським підприємствам, які пройшли аудит.