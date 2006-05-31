«Систем Кепітал Менеджмент» заплатила понад 4 млрд. грн. податків

У 2005 році загальна сума сплачених податків Групи СКМ перебільшила 4,1 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили в Департаменті корпоративних комунікацій ЗАТ «СКМ».

За даними Департаменту, сума сплачених податків підприємствами гірничо-металургійного комплексу Групи СКМ, серед яких ГЗК, меткомбінати і коксохіми, торік становила 3 млрд. грн. Із них 950 млн. грн. припадає на металургію - «Азовсталь», «Маркохім», «Єнакіївський металургійний завод», ТОВ «Метален», «Харцизький трубний завод» (без урахування італійського меткомбінату Ferriera Valsider S.p.A.).

Енергетичний сектор (підприємства, що входять до «Донбаської паливно-енергетичної компанії») торік сплатив 697 млн. грн. податків; фінансовий сектор (ЗАТ «ПУМБ», ЗАТ «Донгорбанк», страхові компанії ЗАТ «УАСК АСКА» і ЗАТ «УАСК АСКА-життя» ) сплатив 81 млн. грн. податків. По інших напрямах Групи СКМ (харчова промисловість, телекомунікаційний, нафтовий, готельний бізнес тощо) в 2005 році сума сплачених податків становила 324 млн. грн.

В оприлюдненій днями другій частині Звіту про корпоративну соціальну відповідальність (КСВ) Групи СКМ наголошується, що відповідальність перед суспільством є частиною КСВ Групи і, перш за все, полягає в неухильному дотриманні законодавства. А «своєчасна і прозора сплата податків - це основа суспільного розвитку країни і одна з обов`язкових складових внеску Групи в соціальний розвиток України».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (м. Донецьк) - найбільша управляюча компанія України - володіє і управляє активами в металургійних, машинобудівних, енергетичних, вугільних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа й інших галузях і сферах економіки. 90% акцій ЗАТ «СКМ» належить Ринату АХМЕТОВУ.

За останні два роки СКМ створила три профільні компанії, які керують активами Групи, - ТОВ «Метінвест», ТОВ «СКМ-Фінанс», ДПЕК.