Українські моряки вже почали карбувати крок до 9 травня

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру-прес-секретар Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олег Чубук, з метою організації належної підготовки та проведення зазначених заходів, вшанування ветеранів війни, збереження пам'яті про захисників Вітчизни командувач ВМС ЗС України адмірал Віктор Максимов підписав доручення.

За словами помічника командувача ВМС ЗС України капітана 2 рангу Андрія Гришенькіна, згідно з цим дорученням, у пунктах постійної дислокації розпочато щоденні тренування із стройової підготовки особового складу, призначеного до участі в урочистому проходженні. Кожні вівторок і четвер проходитимуть спільні тренування з військовими оркестрами.

Помічник командувача також зазначив, що разом з командуванням ЧФ РФ визначені дати проведення спільних тренувань з парадними розрахунками ЧФ РФ, які розпочнуться 10 квітня.

За словами А.Гришенькіна, план урочистого проходження військ Севастопольського гарнізону 9 травня, після його погодження з відповідними відомствами, затверджено командувачами ВМС ЗС України і ЧФ РФ та головами Севастопольської міської державної адміністрації і Севастопольської міської ради.

Українські ВМС під час урочистого проходження 9 травня вулицею Леніна будуть представлені парадними розрахунками з числа курсантів, молодших і старших офіцерів Академії ВМС ім. Нахімова, парадними розрахунками підрозділів Військ берегової оборони, навчального центру, корабельного складу флоту, а також почесною вартою, барабанщиками, зведеним оркестром, групою прапороносців, фанфаристами і лінійними. В урочистому проходженні також братимуть учать парадні розрахунки підрозділів Повітряних сил Збройних сил України. Загальна чисельність військ ВМС ЗС України і Повітряних сил ЗС України, які здійснять проходження урочистим маршем, складе понад 600 військовослужбовців.