Сьогодні на 27-45 грн. зросли пенсії інвалідів і учасників війни

В Україні з 1 квітня 2012 року підвищуються пенсії ряду категорій громадян, зокрема ветеранам і інвалідам війни.

Згідно з оприлюдненими в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 3 від 6 січня 2012 р.) даними, мінімальна пенсія:

- інвалідам ВВВ I групи (без урахування пенсії за особливі заслуги) на 1 квітня встановлена у розмірі 2,388 тис. грн. (підвищення порівняно з пенсією на 1 січня становить 45 грн.), з 1 липня розмір пенсії буде підвищено до 2,405 тис. грн., з 1 жовтня - до 2,44 тис. грн., з 1 грудня — до 2,519 тис. грн.;

- II групи: з 1 квітня — 2,137 тис. грн. (підвищення на 41 грн.), з 1 липня — 2,152 тис. грн., з 1 жовтня — 2,183 тис. грн., з 1 грудня — 2,254 тис. грн.;

- III групи: з 1 квітня — 1,886 тис. грн. (підвищення на 36 грн.), з 1 липня — 1,899 тис. грн., з 1 жовтня — 1,926 тис. грн., з 1 грудня — 1,989 тис. грн.;

- для учасників бойових дій: з 1 квітня — 1,383 тис. грн. (підвищення на 27 грн.), з 1 липня — 1,393 тис. грн., з 1 жовтня — 1,412 тис. грн., з 1 грудня — 1,459 тис. грн.