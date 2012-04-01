Сьогодні на 48 грн. підвищені пенсії шахтарям
12:29, 01 квітня 2012Суспільство
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В Україні з 1 квітня 2012 підвищуються пенсії ряду категорій громадян, у тому числі відповідно до закону про підвищення престижності шахтарської праці.
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Згідно з оприлюдненимиу газеті«Урядовийкур'єр» (№3від 6 січня2012 р.)даними, відповідно до законупро підвищенняпрестижностішахтарськоїпраці,з 1 квітнявстановленовтаких розмірах:
- мінімальнийрозмірпенсіїшахтарястановитиме2,514тис.грн.(підвищенняпорівняноз 1 січня2012 року на48грн.),атакожпенсіїбудутьпідвищені з1 липня -до2,532тис.грн., з 1жовтня - до2,568тис.грн., з 1грудня - до2,652тис.грн.;
- доплатанаодногоутриманцядо пенсії узв'язку звтратоюгодувальникавнаслідоктравмиабо професійногозахворюванняз 1 квітнявстановленанарівні838грн.(підвищенняна16грн.), з 1липня -844 грн., з 1жовтня -856грн., з 1грудня -884 грн.
- мінімальнийрозмірпенсіїшахтарястановитиме2,514тис.грн.(підвищенняпорівняноз 1 січня2012 року на48грн.),атакожпенсіїбудутьпідвищені з1 липня -до2,532тис.грн., з 1жовтня - до2,568тис.грн., з 1грудня - до2,652тис.грн.;
- доплатанаодногоутриманцядо пенсії узв'язку звтратоюгодувальникавнаслідоктравмиабо професійногозахворюванняз 1 квітнявстановленанарівні838грн.(підвищенняна16грн.), з 1липня -844 грн., з 1жовтня -856грн., з 1грудня -884 грн.
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