Сьогодні на 48 грн. підвищені пенсії шахтарям

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Згідно з оприлюдненими у газеті «Урядовий кур'єр » (№ 3 від 6 січня 2012 р.) даними , відповідно до закону про підвищення престижності шахтарської праці, з 1 квітня встановлено в таких розмірах :



- мінімальний розмір пенсії шахтаря становитиме 2,514 тис. грн . (підвищення порівняно з 1 січня 2012 року на 48 грн . ), а також пенсії будуть підвищені з 1 липня - до 2,532 тис. грн . , з 1 жовтня - до 2,568 тис. грн . , з 1 грудня - до 2,652 тис. грн . ;



- доплата на одного утриманця до пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок травми або професійного захворювання з 1 квітня встановлена ​​на рівні 838 грн . (підвищення на 16 грн .) , з 1 липня - 844 грн . , з 1 жовтня - 856 грн . , з 1 грудня - 884 грн .