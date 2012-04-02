Нацбанк наближається до покладів золота

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Державної служби геології та надр України Едуард Ставицький журналістам у Києві.

«Ми з НБУ виконали могутню роботу. Думаю, вже цього року плануємо налагодити проектно-дослідницькі роботи на двох родовищах у Кіровоградській і Дніпропетровській областях», – сказав він.

Також Е.Ставицький сказав, що НБУ в цьому проекті виконуватиме функції контролю і нагляду.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня депутати Дніпропетровської обласної ради узгодили надання "Північгеології" спецдозволу на розробку двох родовищ золота.

Довідка УНІАН. Північне державне регіональне геологічне підприємство "Північгеологія" зареєстроване в Києві. Сфера діяльності підприємства - буріння свердловин, геологорозвідка, дослідження, розвідка і буріння технічних свердловин. Уряд України передав в управління Національному банку України цілісний майновий комплекс дП «Північгеологія». Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабінету міністрів (№ 937-р), яке набуло чинності 1 жовтня 2011 року.