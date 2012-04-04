На відкритті Французької весни у Києві виникла тиснява

Відкриття "Французької весни" у Києві, яку сьогодні, 4 квітня, відкрила вистава музикантів та акробатів французької трупи "Шалені дзвонарі" на Софіївській площі, супроводжувалася тиснявою та товчією у наслідок величезної кількості глядачів, передає кореспондент УНІАН.

За його оцінкою, кількість глядачів сягала декількох десятків тисяч, вони займали всю Софіївську площу та прилеглі вулиці. Після закінчення вистави через тисняву значна кількість людей ще деякий час перебувала на площі, оскільки не могла спуститися вулицями до Майдану Незалежності. Міліція практично не втручалася в те, що відбувалося. В той же час, одразу після закінчення вистави було поновлено рух по вул. Володимирській, по проїжджій частині якої одночасно рухалася величезна кількість людей, що спровокувало ще більші затори. Також в цьому районі в цей час практично не працював мобільний зв`язок.