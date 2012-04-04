На відкритті Французької весни у Києві виникла тиснява
22:50, 04 квітня 2012Суспільство
1193 0
Відкриття фестивалю в українській столиці супроводжувалося значною товчією та заторами.
|Французька весна, фото з сайту abc.net.au
За його оцінкою, кількість глядачів сягала декількох десятків тисяч, вони займали всю Софіївську площу та прилеглі вулиці. Після закінчення вистави через тисняву значна кількість людей ще деякий час перебувала на площі, оскільки не могла спуститися вулицями до Майдану Незалежності. Міліція практично не втручалася в те, що відбувалося. В той же час, одразу після закінчення вистави було поновлено рух по вул. Володимирській, по проїжджій частині якої одночасно рухалася величезна кількість людей, що спровокувало ще більші затори. Також в цьому районі в цей час практично не працював мобільний зв`язок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter