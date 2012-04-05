Серед європейців найбільше люблять гроші українці та росіяни

Про це свідчить останнє опитування європейської соціальної ініціативи European Social Survey Round, повідомляє "Тиждень".

Відповідно до опитування майже 40% росіян вважають дуже важливим для себе бути багатим та мати дорогі речі. Такої ж думки дотримуються 35% ізраїльтян та 30% українців.

Важливим для себе багатство також розглядають близько 28% чехів та 27% греків.

У свою чергу найменша кількість осіб, для яких багатство є пріоритетом у житті, виявилась у Швеції (5%), Норвегії (6%), Голландії та Фінляндії (7%).

І навпаки найбільша кількість опитаних, які абсолютно не згодні з важливим місцем багатства в житті людини, проживає у Франції (майже 75%), Норвегії (63%) та Швеції (62%).