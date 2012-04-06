Міськрада вимагає від лікарів і офіціантів розмовляти по-іноземному

Про це повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

«Звертаємося до рестораторів з проханням у пікові дні – дні матчів у Львові – продовжити роботу кафе, ресторанів, пабів впродовж всієї ночі», - зазначив у коментарі УНІАН директор департаменту «Адміністрація міського голови», керівник робочої групи «Ресторани» Олег Березюк.

Як повідомляв УНІАН, з наближенням Євро-2012 Львівська міська рада висунула до ресторанів низку вимог та рекомендацій.

Зокрема, про можливість розрахунку у закладах банківськими картками, забезпечення Wi-Fi-зони для відвідувачів; щодо формування меню у закладах громадського харчування на трьох мовах – українській, німецькій, англійській, створення фан-меню для фанів та послуги «Візьми їжу з собою»; володіння працівниками ресторанів англійською мовою.

Однією з вимог також є, щоб у ресторанах відвідувачі мали можливість отримати карту міста, у тому числі, центру міста, схеми руху громадського транспорту. До представників ресторанного бізнесу також звернулись з рекомендацією вести адекватну цінову політику.

Крім того, кожен заклад повинен підтримувати відмінний санітарно-гігієнічний стан.

***

У Львові під час Євро-2012 буде достатня кількість лікарів, які володіють іноземними мовами.

Про це заявив у коментарі УНІАН начальник Управління охорони здоров'я Львівської міської ради Володимир Зуб.

„Під час Євро у бригадах швидкої допомоги будуть лікарі, які володіють англійською, німецькою, польською мовами. Також у диспетчерських швидкої допомоги чергуватимуть працівники, котрі спілкуються іноземними мовами. А для підсилення місто залучає студентів-старшокурсників медичного університету, які володіють англійською”, - зазначив В.Зуб.

На час Євро-2012 у фан-зоні в центрі Львова діятиме три медичні пункти.