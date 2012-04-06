Weekly.UA закривають

Як повідомили УНІАН у прес-службі видавця – холдингу «Еволюшен Медіа» - у середу, 18 квітня, вийде друком останній номер щотижневика Weekly.UA.

Як повідомила генеральний директор «Еволюшен Медіа» Юлія Литвинова, «рішення про закриття журналу Weekly.UA було ухвалено з метою оптимізації медіа-активів холдингу, зважаючи на неочевидні перспективи розвитку рекламного ринку серйозних друкованих ЗМІ і рецидиви світової фінансової кризи, що продовжуються і серйозно впливають на бізнес-клімат в Україні. Фінансові зобов'язання перед читачами і рекламодавцями видання будуть виконані повною мірою».

Щотижневий журнал Weekly.UA видавався у Києві з 2009 року українською і російською мовами.

Холдинг «Еволюшен Медіа» є видавцем тижневиків «Коментарі:», Weekly.UA, Kyiv Weekly, порталів Comments.ua, UGMK.info, proIT.com, а також агентства фотоінформації PHL.