Янукович наказав розібратися з жадібними готелями

Як повідомляє прес-служба глави держави, йдеться, в тому числі, про період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Б.Колесніков висловив сподівається, що до Євро-2012 ціни на проживання в готелях знизяться до «нормальних ринкових».

«Ми пішли назустріч готелям і повністю звільнили їх від податку на прибуток – ставка буде нульовою мінімум найближчі 5 років. Я вже говорив, що жадність породжує бідність, - зазначив Б.Колесніков. – Слід розуміти, що для іноземного туриста важлива вартість повного комплексу. Сьогодні ми відкриваємо небо, і виходить, що прилетіти на три матчі збірної Франції чартерами дешевше, ніж жити в Україні десять днів. Тобто, готелі розуміють, що втратять усі доходи. Адже від Парижа до Донецька, де збірна Франції проведе 3 матчі, летіти три години. Тому, думаю, до кінця квітня ситуація стабілізується».