Джерело: вбивцю Щербаня перевели у Лук'янівське СІЗО

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

Як зазначив співрозмовник агентства, В.Болотських перебуватиме в Лук’янівському СІЗО протягом місяця.

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що силові структури «вибивають» фальшиві свідчення проти екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко із одного з засуджених за вбивство народного депутата Євгена Щербаня В.Болотських.

«Від працівників силових структур ми маємо достовірну інформацію про те, що прокуратура почала активний тиск на засудженого до пожиттєвого ув’язнення за вбивство Щербаня В.Болотських, вибиваючи з нього фальшиві покази проти Ю.Тимошенко», - заявляють у «Батьківщині».

У партії зазначили, що В.Болотських – єдиний зі звинувачених у вбивстві Є.Щербаня, який досі живий.

«Нам достеменно невідомо, що обіцяє Генпрокуратура Болотських за фіктивні покази. Але раптом на 9-му році відбування покарання у Слов’яносербській виправній колонії №60 він дав інтерв’ю, в якому висловив надію, що його справа буде переглянута», - повідомили в «Батьківщині».

Довідка УНІАН. Народного депутата Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема вбивства голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 осіб, всі вони обвинувачуються у бандитизмі. Троє з них - Сергій Кульов, В.Болотських і Леонід Добробатько – засуджені до довічного ув’язнення. Костянтин Нікулін та Ігор Пушняков засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 років.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем'єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо екс-прем'єра П.Лазаренка.

4 квітня на прес-конференції в УНІАН син убитого народного депутата Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко причетною до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генеральна прокуратура заявила, що перевірить заяву Р.Щербаня про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька.