Фермер із вівцями та свинями пікетує районну прокуратуру

17:33, 06 квітня 2012
Суспільство
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Сім'я кіровоградського фермера Віктора Чміленка пікетує районну прокуратуру м. Бобринець.

Як повідомляє "Газета по-українськи" (№51 від 6 квітня 2012 року), акція триває з 2 квітня.

"Сім днів налаштовувалися на голодовку. Не знаємо, скільки витримаємо. Я думав, не зможу. Але жінка підтримала. Разом ночуємо у "газелі". Спати холодно, одягнуті лежимо", - сказав В.Чміленко.

Під стіни прокуратури сім'я фермерів пригнала свого трактора МТЗ-80, "газель" і вантажівку "Урал". На них повісили плакати "Прокуратура - епіцентр корупції", "Голодування проти беспредєла". Ще плакат із намальованими доларами та євро "Ласкаво просимо до прокуратури". Біля приміщення також знаходяться четверо свиней і двох овець.

"У нашій прокуратурі на тебе дивляться, як на гаманець. Як гроші є - відкупишся, нема - будеш обвинувачений. Я не бідний, міг би й піти по класичній схемі. Але не хочу. Їхня робота - це бізнес. У суді програють ті, у кого першого закінчаться гроші", - пояснив фермер.

Сім'я мешкає у селищі Борисівка Бобринецького району, обробляє 350 га землі. З ними мешкають 25-річна донька Катерина й 24-річні двійнята Віктор та Ірина.

11 грудня торік фермер об'їжджав поля з озимим ячменем. Побачив "ладу-дев'ятку". "Ганяє по полю і все толочить. Я хотів попросити не їздити. А він вийшов, почав руками махати. Мабуть, п'яний був. Потім йому на допомогу прийшли п'ятеро товаришів-мисливців із дробовиками. Гуртом звалили мене, почали бити ногами. Вони поїхали, а я лишився лежати. Ледве одійшов. А за кілька днів викликали до міліції. Сказали, що це я напав на шістьох", - повідомив В.Чміленко.

За його словами, проти нього за заявою одного з мисливців порушили кримінальну справу за "нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості". 18 квітня її має розглянути суд. В.Чміленку загрожує до двох років ув'язнення.

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