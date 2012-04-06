У центрі Херсона вбили охоронця

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі по зв'язках з громадськістю УМВС у Херсонській області, першими почали турбуватися про долю колеги охоронця, коли той не вийшов на зв'язок. Відразу ж на місце виїхали працівники фірми, котрі й знайшли труп.

Згідно з висновком судмедекспертизи, чоловік помер насильницькою смертю: від черепно-мозкової травми, перелому основи черепа і численних переломів ребер.

В убитого охоронця зникли мобільний телефон і ліхтарик. Також з приміщення кафе були викрадені будівельні інструменти, металевий посуд, тепловентилятор, дорожня сумка і куртка.

За даним фактом Суворовський райвідділ міліції порушив справу згідно з ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

Облуправління МВС через ЗМІ звернулося до жителів Херсона з проханням сприяти в розслідуванні цього злочину.