У центрі Херсона вбили охоронця
В будівлі непрацюючого кафе «Релікс» у центрі Херсона виявили труп 52-річного працівника приватної охоронної фірми.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі по зв'язках з громадськістю УМВС у Херсонській області, першими почали турбуватися про долю колеги охоронця, коли той не вийшов на зв'язок. Відразу ж на місце виїхали працівники фірми, котрі й знайшли труп.
Згідно з висновком судмедекспертизи, чоловік помер насильницькою смертю: від черепно-мозкової травми, перелому основи черепа і численних переломів ребер.
В убитого охоронця зникли мобільний телефон і ліхтарик. Також з приміщення кафе були викрадені будівельні інструменти, металевий посуд, тепловентилятор, дорожня сумка і куртка.
За даним фактом Суворовський райвідділ міліції порушив справу згідно з ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).
Облуправління МВС через ЗМІ звернулося до жителів Херсона з проханням сприяти в розслідуванні цього злочину.