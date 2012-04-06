Платникам податків відшкодували ПДВ на суму 11,4 мільярда
21:59, 06 квітня 2012Суспільство
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Платникам податків із початку року відшкодовано 11,4 млрд грн ПДВ, що на 2 млрд грн більше заявленого.
Усі заявки на відшкодування цього року вже опрацьовано
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), за оперативними даними, платники податків у січні-березні ц.р. заявили до відшкодування 9,5 млрд грн ПДВ.
У ДПСУ стверджують, що всі заявки на відшкодування цього року вже опрацьовано.
Крім того, скорочено заборгованість невідшкодованого ПДВ за попередні роки. Так, на 1 квітня ц.р. борг становив 4,1 млрд грн, що на 0,5 млрд грн менше, ніж на початок 2012 року.
В автоматичному режимі ПДВ відшкодовано 330 платникам податків на суму 6,4 млрд грн.
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