Друзі убивць Оксани Макар погрожують помстою «збунтованому бидлу»

Про це пише "Комсомольська правда в Україні".

"Якби нам не заважали заангажовані раби зомбоящика (телевізора. - Авт.), Ми б зібрали набагато більше, - каже Ілля, один з активістів руху на підтримку гвалтівників. - Збір коштів почався після того, як були закриті групи, присвячені альтернативній думці про Оксану Макар і про те, що сталося. Ви розумієте, що йде нав`язування суспільству сумнівних цінностей, безчесних жінок звеличують до рівня героїв нації, ховають їх на VIP-місцях, а на сім`ї нормальних людей і взагалі всіх інакомислячих влаштовують публічне цькування ".

Тим часом, головне слідче управління МВС України завершило розслідування резонансного вбивства Оксани Макар. У найближчі дні матеріали справи будуть передані до суду. За даними видання, всіх трьох затриманих обвинувачують у вбивстві. Двоє звинувачуються ще й у згвалтуванні.