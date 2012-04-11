Слідство у справі зґвалтування і вбивства Оксани Макар завершено

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат загиблої Микола Катеринчук, про це стало відомо сьогодні.

«Будемо слідкувати за тим, аби суд ухвалив рішення «гідне» цієї справи, щоб надалі подібних випадків у нашому суспільстві взагалі не траплялося», - пише Катеринчук.

Як повідомлялося, у Миколаєві троє молодих хлопців зґвалтували і намагалися спалити живцем 19-річну Оксану Макар. За її життя в Донецьку боролися кращі фахівці. О.Макар померла 29 березня.