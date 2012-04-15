Патріарх Київський Філарет очолив Пасхальне богослужіння

Близько 23 години 14 квітня з Єрусалиму було привезено Благодатний вогонь. Делегацію, яка привезла вогонь, очолив народний депутат України Петро Ющенко. Він передав вогонь Патріарху, який запалив від нього лампаду та подав Святе світло присутнім віруючим, повідомляє офіційний сайт Української православної церкви (КП).



Після завершення утрені богослужіння продовжилося співом Пасхальних часів та святковою Божественною літургією. Під час літургії за традицією початкові вірші першого розділу Євангелія від Іоанна були прочитані різними мовами. Богослужіння завершилося освяченням пасхальних хлібів та пасхальних приношень.



Патріарше богослужіння у запису двічі, вночі та опівдні, транслював Перший національний канал. Українські телеканали, зокрема Перший національний, «5 канал» та канал ТВі, передали Великодні привітання Предстоятеля Київського Патріархату.



