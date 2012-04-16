Науковці зафіксували несподіване зростання льодовиків

00:44, 16 квітня 2012
Суспільство
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Льодовиковий покрив в Каракорумських горах - одному з найбільших гірських масивів Азії - несподівано збільшився в розмірах за останні кілька років

К2 - друга в світі вершина

Цесуперечить загальнійтенденціїзменшенняльодовиків, що спостерігаєтьсяв багатьохчастинах світу, повідомляєБі-бі-сі.

Згідно з підсумкаминовогодослідження,опублікованнговжурналіNature, площальодовиківу північно-західнійчастиніВеликихГімалаївзаостанні вісімроківдещо збільшилася.Прицьомульодовикивсусідніхрегіонах, навпаки, продовжуютьтанути.

Геологивважають,що причиноюподібноїаномаліїмоглостати змінакліматичнихумов: наКаракорумприпадає меншетепла,ніжнаінші частиниГімалаїв,аснігопадивцьому регіонібільшінтенсивні.

 

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