Науковці зафіксували несподіване зростання льодовиків

Льодовиковий покрив в Каракорумських горах - одному з найбільших гірських масивів Азії - несподівано збільшився в розмірах за останні кілька років

Цесуперечить загальнійтенденціїзменшенняльодовиків, що спостерігаєтьсяв багатьохчастинах світу, повідомляєБі-бі-сі.



Згідно з підсумкаминовогодослідження,опублікованнговжурналіNature, площальодовиківу північно-західнійчастиніВеликихГімалаївзаостанні вісімроківдещо збільшилася.Прицьомульодовикивсусідніхрегіонах, навпаки, продовжуютьтанути.



Геологивважають,що причиноюподібноїаномаліїмоглостати змінакліматичнихумов: наКаракорумприпадає меншетепла,ніжнаінші частиниГімалаїв,аснігопадивцьому регіонібільшінтенсивні.

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