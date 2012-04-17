На кожного жителя Донеччини припадає 345 кілограмів шкідливих викидів

У Донецькій області обсяги викидів забруднюючих атмосферу речовин тільки стаціонарними джерелами забруднення (без транспортних засобів) у 2011 році, за попередніми даними, збільшилися порівняно з попереднім роком на 10,6% і склали 1,5 млн. тонн, що з розрахунку на одного жителя області 345 кг.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

У повідомленні наголошується, що 1,5 млн. тонн забруднюючих речовин за рік - це 34,9% усіх викидів по Україні. А з розрахунку на одного жителя області - 345 кг викидів забруднюючих речовин - це більше, ніж у середньому по країні, в 3,6 рази.

Річні викиди на 1 кв. км території регіону перевищили середній показник по Україні в 7,9 рази і склали 57,5 тонни.

У відомстві констатували, що в 2011 році на 4,9% збільшилися обсяги викидів підприємств коксохімічної промисловості; на 6,9% - підприємств вугільної галузі; на 7,1% - при виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції; на 7,5% - підприємств металургійного комплексу; на 19,4% - підприємств електроенергетики.

Основними забруднювачами атмосферного повітря в області є теплові електростанції, підприємства металургійної і вугільної промисловості, на які припадає майже 93% усіх викидів. Річні викиди забруднюючих речовин підприємствами з виробництва електроенергії склали 558,5 тис. тонн, або 36,6% обласного обсягу, металургійного комплексу – 446 тис. тонн, або 29,2%, вугільній промисловості – 412,4 тис. тонн, або 27%.

В цілому по області в структурі забруднюючих речовин найбільше припадає на діоксид сірки – 445,9 тис. тонн, або 29,2% обласного обсягу шкідливих викидів, і оксид вуглецю – 403,6 тис. тонн, або 26,5%. Річні викиди метану, який відноситься до так званих парникових газів, склали 357 тис. тонн, або 23,4%. Украй небезпечними є викиди з`єднань азоту – 87,9 тис. тонн, або 5,8% обласного обсягу всіх забруднюючих атмосферу речовин.

Крім того, від стаціонарних джерел забруднення в атмосферу регіону надійшло 63,6 млн. тонн діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), який також впливає на зміни клімату. Порівняно з 2010 роком викиди діоксиду вуглецю збільшилися на 7,8%.

Повітряний басейн відчуває найбільші навантаження в тих містах і районах області, де розташовані підприємства металургії, вугільної промисловості і електроенергетики. У Маріуполі річні викиди забруднюючих атмосферу речовин склали 382,4 тис. тонн, або чверть обласного обсягу, в Мар’їнському районі – 166,5 тис. тонн, або 10,9%, у Дебальцевому – 126,2 тис. тонн, або 8,3%, в Старобешевському районі – 106,1 тис. тонн, або 7%, в Харцизьку – 103,1 тис. тонн, або 6,8%, у Єнакієвому – 83,2 тис. тонн, або 5,5%, у Донецьку – 71,1 тис. тонн, або 4,7%.