Аксельрода могли вбити за жорстку манеру ведення бізнесу

За фактом вбивства Геннадія Аксельрода в Жовтневому райвідділі Дніпропетровська порушили кримінальну справу. У будинку на вул. Гоголя, 1, до сих пір працюють міліціонери.

Кажуть, за три доби чергування майже нічого не дізналися. «Камери спостереження є тільки там», - показує нам міліціонер на будку охоронця біля будинку № 3, де жив Аксельрод. «Але в арці, де сталося вбивство, їх немає», - сказав правоохоронець. За однією з версій, кілерів було двоє, але в міліції це не коментують, пише «Сегодня».

У той же час відомий політолог Андрій Золотарьов вважає, що в трагічній загибелі мільйонера винен його конфліктний бізнес. «Недоброзичливців у пана Аксельрода було більш ніж достатньо. Коли все робиться в ключі «правила створені для того, щоб їх порушувати», то знайдеться хтось більш хижий і зухвалий. А Аксельрод не завжди шукав взаємовигідні рішення в бізнесі», - висловив свою точку зору Золотарьов і додав, що у бізнесмена були великі борги, але кредиторам невигідно вбивати боржника, тому, швидше за все, в гру вступила третя сторона.

Геннадій Аксельрод - віце президент фінансово-промислової компанії «Спарта», яку через багатомільйонні борги визнали банкрутом близько двох років тому. Ім'я бізнесмена пов'язують з великими об'єктами нерухомості в центрі міста (ТЦ «Пасаж», «Бібліотека», «Атріум»). Також він був автором концепції будівництва найбільшого в світі єврейського центру «Менора».

Нагадаємо, в минулу суботу близько 16.30 будівельного магната Геннадія Аксельрода розстріляв невідомий, як пізніше з'ясували правоохоронці, кілер-велосипедист. Це сталося на перехресті пр-ту К. Маркса та вул. Гоголя, 1, при в'їзді на подвір'я будинку, в якому жив бізнесмен.

До речі, він рідко пересувався по місту з охороною. Кілер зробив кілька пострілів в лобове скло «Мерседеса» Аксельрода, той вискочив і спробував втекти, але його наздогнали ще кілька куль. У лічені хвилини на місці НП вже були співробітники міліції, рідні вбитого та його партнери по бізнесу. Але поранення були смертельними.