У центрі Дніпропетровська застрелили відомого бізнесмена

Сьогодні близько 17-ї години у центрі Дніпропетровська біля власного будинку на вулиці Гоголя, 1 було застрелено відомого місцевого бізнесмена Геннадія Аксельрода.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Г.Аксельрод приїхав до будинку за кермом власного автомобіля. У той час, як відкривались автоматичні ворота у двір будинку, невідомий на велосипеді здійснив постріл із зброї з глушником у лобове скло автомобіля. Бізснесмен вискочив з автомобіля і намагався бігти у бік проспекту Карла Маркса, але зловмисник здійснив ще кілька пострілів і влучив у голову Г.Аксельроду. Бізнесмен загинув на місці.

Начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов підтвердив УНІАН вбивство Г.Аксельрода.