За фактом вбивства бізнесмена у Дніпропетровську порушили справу

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Дніпропетровській області Олексій Щербатов, справу порушено за ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Сьогодні у Дніпропетровську відбулися похорони Г.Аксельрода.

45-річний Г.Аксельрод займався будівельним бізнесом. Був віце-президентом компанії «Спарта», реалізував у Дніпропетровську низку архітектурно-будівельних проектів. Зокрема, за даними експертів, Г.Аксельроду належить великий торговельний центр «Пасаж», який був збудований на місці магазину «Дитячий світ» у центрі Дніпропетровська.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня близько 17.00 у центрі Дніпропетровська біля власного будинку на вулиці Гоголя, 1 кілер застрелив відомого місцевого бізнесмена Г.Аксельрода.

Г.Аксельрод приїхав до будинку за кермом власного автомобіля. У той час як відкривались автоматичні ворота у двір будинку, невідомий на велосипеді вистрілив зі зброї з глушником у лобове скло автомобіля. Бізнесмен вибіг з автомобіля і намагався бігти у бік проспекту Карла Маркса, але зловмисник здійснив ще кілька пострілів і влучив у голову Г.Аксельроду. Бізнесмен загинув на місці.