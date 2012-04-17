На Софійській площі Києва співатиме Пласідо Домінго

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов погодив проведення концерту на Софійській площі, підписавши відповідне розпорядження, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Згідно з розпорядженням, відповідальність за підготовку та проведення заходу взяло на себе приватне підприємство «Концертно-театральне агентство «Каріна». Зі свого боку, столична влада забезпечуватиме чергування карет швидкої допомоги та пожежного автомобіля під час проведення концерту, а також звертатиметься до ГУ МВС України у м. Києві з проханням забезпечити охорону громадського порядку.

Крім того, розпорядженням передбачено перекриття руху транспорту 29 червня з 18.00 до 22.00 на розі вулиць Володимирської та Ірининської; на розі вулиць Володимирської та Софійської; на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської; на розі Володимирського проїзду та вулиці Малої Житомирської, а також з боку вулиці А.Тарасової та з боку провулка Рильського.

За інформацією організаторів, сцена для виступу П.Домінго буде обладнана найсучаснішими технологіями, використовуватимуться видовищні спецефекти, а також будуть встановлені великі екрани, аби побачити і почути видатного тенора змогли всі охочі.

Триватиме концерт близько двох годин.