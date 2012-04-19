Інтернет-аптеки зможуть поновити роботу, але...

03:28, 19 квітня 2012
Суспільство
902 0

Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість зняття мораторію на продаж ліків через інтернет-аптеки.

В Україні з жовтня минулого року заборонені інтернет-аптеки, колаж ain.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова Державної служби України лікарських засобів Олексій Соловйов.

«Безумовно, ми зараз вивчаємо питання щодо зняття мораторію з реалізації ліків через інтернет-аптеки», - сказав О.Соловйов.

Він наголосив, що для цього потрібно розробити жорсткі ліцензійні вимоги для суб’єктів, які будуть займатися таким продажем.

В той же час О.Соловйов навів приклад Данії, де існує 5 сайтів з продажу ліків, а їх діяльність та діяльність складів жорстко регламентовані.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я у жовтні 2011 заборонило функціонування аптек в інтернеті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter