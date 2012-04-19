На найглибших шахтах вигідніше видобувати зовсім не вугілля

На багатьох вугільних шахтах України з глибоким заляганням вугільних пластів вигідніше видобувати не вугілля, а шахтний метан. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив під час круглого столу в Києві на тему: "Ринок вугілля в Україні - проблеми і перспективи" генеральний директор об'єднання "Укркокс" Анатолій Старовойт.

За його словами, видобувати вугілля на глибині понад 1000 метрів нераціонально і небезпечно, тому час переходити на нові технології видобутку шахтного метану. «Всі ми знаємо про ті трагічні випадки, які відбулися на шахті ім. Засядька, і розуміємо, що на таких глибинах видобуток вугілля вести не варто. Сьогодні на цій шахті ведуться бурові роботи, для того, щоб перейти до видобутку газу за технологією, аналогічною технології видобутку сланцевого газу за допомогою гідророзриву. Раніше на шахті ім. Засядька був освоєний видобуток шахтного метану шляхом вентиляції вугільних пластів, а зараз планується приступити і до видобування газу, що залягає в щільних шарах», - зазначив А.Старовойт.

При цьому він нагадав, що українські вугільні шахти в більшості своїй метаноносні. «Сьогодні багато хто з них є перспективним не з погляду видобутку вугілля, а з погляду видобутку газу метану. Окрім шахти ім. Засядька, такі варіанти вже розглядаються на шахті "Красноармійська-Західна". Тобто з глибоких шахт сьогодні вигідніше одержувати не вугілля, а газ», - ще раз підкреслив глава «Укркоксу».

У свою чергу директор Українського державного науково-дослідного вуглехімічного інституту Євген Ковальов додав, що привабливість українського вугілля з погляду видобутку шахтного метану не викликає сумнівів. «Роботи, пов'язані з газифікацією вугілля, проводяться як у системі Міненерговугілля, так і приватними компаніями, що володіють вугільними шахтами. Це роботи перспективного характеру, котрі дають змогу розширити сировинну базу України», - сказав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2011 року донецьке орендне підприємство «Шахта ім. О.Засядька» завершила буріння свердловини дегазування – найглибшої свердловини в Донбасі.

Глибина нової свердловини становить 3,4 тис. метрів, і в Донбасі це перший успішний досвід бурових робіт на таких глибинах. Для проведення унікальних робіт гірники застосували нові технології буріння з використанням спеціального інструменту.

Свердловина «Засядько-Глибока N1» була пробурена з використанням бурової установки фірми National Oilwell Varco (Dreco) вантажопідйомністю 160 тонн, закупленою шахтою в Канаді.

Для визначення місця буріння фахівці шахти використовували прогнози, виконані Інститутом геотехнічної механіки НАН України, Інститутом прикладних проблем геології, геофізики і геохімії НАН України і дані геодинамічних досліджень.

Проводилися бурові роботи досвідченими фахівцями-бурильниками, а для геологічного супроводу технологічного процесу були залучені найкращі фахівці – геологи і геофізики акціонерного товариствва «Укрпромгеофізіка», а також геологи і бурильники компаній Halliburton і Schlumberger.

Метою цього проекту гірники визначили науково-розвідувальні завдання, оскільки глибока свердловина – це спосіб визначити газоносні горизонти на глибині до 3,5 тис. метрів і шляхів можливої міграції газу з глибших горизонтів.

На підприємстві планується провести роботи зі створення другої такої свердловини. Для цього шахта закупила ще одну мобільну установку K-160 канадської фірми National Oilwell Varco (Dreco) і з 2 січня 2011 року приступила до її монтажу. Проект свердловини «Засядько-Глибока N2» вже готовий. Він розроблений фахівцями шахти спільно із запрошеними американськими фахівцями, що мають досвід ведення бурових робіт у різних країнах світу.