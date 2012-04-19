У Луганській області міліція знайшла чергову «копанку»

У Луганській області працівники міліції задокументували факт незаконного видобутку вугілля в районі селища Новодар’ївка.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Луганській області, вилучено 10 тонн вугільної маси, 5 екскаваторів, 2 автомобілі «КамАЗ», автозавантажувач, 4 автомобілі «КрАЗ».

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