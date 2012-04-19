В Одесі мучителю кота дали два місяці тюрми

Про це повідомили УНІАН у канцелярії суду.

За словами учасниці судового процесу – віце-президента Одеського союзу захисту тварин Ірини Момот, «обвинуваченого було визнано винним у тому, що 23 липня 2011 року він схопив кота і кілька разів ударив головою тварини об сходи. Садиста могли засудити до відбування 6 місяців у в`язниці, але врахували, що він розкаявся і покрив витрати у розмірі 3 тис. грн на лікування тварини».

Як зазначила І.Ломот, це перший суворий вирок, винесений в Одесі за вчинений злочин за ознаками ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з твариною) Кримінального кодексу України.