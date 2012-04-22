Завершується будівництво першої в Луганську синагоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, про це на зустрічі з губернатором Володимиром Пристюком заявив головний рабин Луганська і Луганського регіону Шалом Гопін.

За його словами, оскільки луганська синагога будується за рахунок пожертвувань, її будівництво розтягнулося на 7 років.

Ш.Гопін упевнений, що свято Рош-а-Шана цього року євреї Луганська зустрінуть у новій синагозі.

Він подякував владі області за підтримку, що надається релігійній громаді.

«Ми в Луганську вже 13 років, тут дуже спокійна ситуація – набагато спокійніша, ніж, приміром, у столиці – дуже доброзичливі люди. І в тому, що ми живемо в добросусідстві з рештою конфесій, є заслуга й обласної влади, яка завжди готова відгукнутися на прохання про допомогу», – зазначив Ш.Гопін.

Довідка УНІАН. Єврейське свято Рош-а-Шана символізує початок нового року і завершення року що минає. Існує переказ, що в дні Рош-а-Шана Бог відзначає в Книзі життя, яка доля чекає в наступаючому році кожну людину. В цей час євреям належить проаналізувати свої вчинки за попередній рік і підготуватися до року, що починається.