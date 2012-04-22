Завершується будівництво першої в Луганську синагоги

10:19, 22 квітня 2012
Суспільство
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У Луганську єврейська громада до свята Рош-а-Шана, яке цього року відзначатиметься 17 вересня, планує добудувати першу в місті синагогу.

Рабин упевнений, що Рош-а-Шана євреї Луганська зустрінуть у новій синагозі, фото 11pr.net

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, про це на зустрічі з губернатором Володимиром Пристюком заявив головний рабин Луганська і Луганського регіону Шалом Гопін.

За його словами, оскільки луганська синагога будується за рахунок пожертвувань, її будівництво розтягнулося на 7 років.

Ш.Гопін упевнений, що свято Рош-а-Шана цього року євреї Луганська зустрінуть у новій синагозі.

Він подякував владі області за підтримку, що надається релігійній громаді.

«Ми в Луганську вже 13 років, тут дуже спокійна ситуація – набагато спокійніша, ніж, приміром, у столиці – дуже доброзичливі люди. І в тому, що ми живемо в добросусідстві з рештою конфесій, є заслуга й обласної влади, яка завжди готова відгукнутися на прохання про допомогу», – зазначив Ш.Гопін.

Довідка УНІАН. Єврейське свято Рош-а-Шана символізує початок нового року і завершення року що минає. Існує переказ, що в дні Рош-а-Шана Бог відзначає в Книзі життя, яка доля чекає в наступаючому році кожну людину. В цей час євреям належить проаналізувати свої вчинки за попередній рік і підготуватися до року, що починається.

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