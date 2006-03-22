Ворог в Кушнарьова стріляв, ворог в партію попав

10:17, 22 березня 2006
Суспільство
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У Харкові відбувся начебто замах на керівника виборчої кампанії "Регіонів"

 

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