Митники знайшли новий привід штрафувати продавців на ринках
Продавців на ринках зобов'яжуть зберігати документацію по розмитненню, яке вони ніколи не проводили.
Підписання минулого тижня Януковичем Митного кодексу спонукало митне відомство продовжити ініціювання законодавчих новацій для боротьби з контрабандою. Тепер вже ініціативи відомства Ігоря Калетника далеко відійшли від кордону - вглиб країни, до українських базарів, кіосків і магазинів, пише видання "Комментарии".
Так, в понеділок у своєму блозі глава Держмитслужби оприлюднив свою пропозицію по впровадженню норми обов'язкової наявності у суб'єктів господарювання копії Вантажної митної декларації на товари іноземного походження.
«Пропонуємо ввести обов'язкову вимогу про наявність на товари іноземного виробництва митної декларації, на підставі якої ці товари були ввезені в Україну. У разі, якщо суб'єкт господарювання продає товар іноземного виробництва без копії Вантажної митної декларації, стосовно нього має бути застосований штраф у розмірі подвійної вартості товару », - вважає Калетник.
Роз'яснюючи цю новацію в своєму блозі, Ігор Григорович фактично приміряв на своє відомство функції Податкової, об'єднання з якою Митниці пророкують ще з початку адмінреформи. «Необхідно посилити контроль за реалізацією товарів іноземного виробництва. Адже наявність у продажу незаконно ввезених товарів робить економічно недоцільним легальний імпорт, а держава не отримує належні податки в бюджет», - зазначає він.
Підприємці, оцінюючи все сказане, дивуються, чому влада вирішила почати саме з нижньої ланки торгового ланцюжка, а не з оптовиків і суб'єктів, які безпосередньо займаються розмитненням товару.
«Моя порада Калетнику - нехай спочатку проаналізують, як сьогодні фактично відбувається розмитнення - не так як декларується, а з усіма підводними каменями. І починати треба не з підприємців, у яких на робочому місці не виявиться копії Вантажної митної декларації, а з тих, хто розмитнює вантажі. А цей ринок у нас нині монополізований. І, наскільки мені відомо, монополісти сидять під куполом Верховної ради. У всякому разі, кожен раз, коли ми говорили про те, що підприємець не має сьогодні первинної документації через Митницю, Податкова посилалася саме на такий порядок речей. Чи змінився він зараз - навряд чи», - розповіла Алла Алексенцева, голова Вінницького міського об'єднання приватних підприємців« Центр ».
Аналогічної думки дотримується і голова Чернігівської профспілки підприємців Олена Варнакова. «... Я ще розумію таку ініціативу на оптових ринках, але на роздрібних вимагати копії митних декларацій ... А якщо це комерційна таємниця?Припустимо, ваш постачальник працює «по білому», але чому він повинен показувати всій країні документи, з яких видно в яких обсягах він завозить товар?», - дивується вона.
Ігор Кишко, генеральний директор Української торговельної асоціації відзначив, що дана ініціатива навряд чи торкнеться великих торгових мереж, а ось середній і малий бізнес здатна серйозно підкосити. «Великі мережі зможуть захиститися, хоча це тонни додаткових паперів. По суті, вводиться додатковий «товарообіг документів». А ось що стосується середнього і особливо малого бізнесу, тут все складніше. Ви ж розумієте, що якщо в маленький магазинчик десь в селі прийде перевіряючий і не знайде копії Вантажної митної декларації, то подвійний штраф за партію - це, можна вважати, смерть для такого бізнесу», - сказав він.