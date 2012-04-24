Митники знайшли новий привід штрафувати продавців на ринках

Підписання минулого тижня Януковичем Митного кодексу спонукало митне відомство продовжити ініціювання законодавчих новацій для боротьби з контрабандою. Тепер вже ініціативи відомства Ігоря Калетника далеко відійшли від кордону - вглиб країни, до українських базарів, кіосків і магазинів, пише видання "Комментарии".

Так, в понеділок у своєму блозі глава Держмитслужби оприлюднив свою пропозицію по впровадженню норми обов'язкової наявності у суб'єктів господарювання копії Вантажної митної декларації на товари іноземного походження.

«Пропонуємо ввести обов'язкову вимогу про наявність на товари іноземного виробництва митної декларації, на підставі якої ці товари були ввезені в Україну. У разі, якщо суб'єкт господарювання продає товар іноземного виробництва без копії Вантажної митної декларації, стосовно нього має бути застосований штраф у розмірі подвійної вартості товару », - вважає Калетник.

Роз'яснюючи цю новацію в своєму блозі, Ігор Григорович фактично приміряв на своє відомство функції Податкової, об'єднання з якою Митниці пророкують ще з початку адмінреформи. «Необхідно посилити контроль за реалізацією товарів іноземного виробництва. Адже наявність у продажу незаконно ввезених товарів робить економічно недоцільним легальний імпорт, а держава не отримує належні податки в бюджет», - зазначає він.

Підприємці, оцінюючи все сказане, дивуються, чому влада вирішила почати саме з нижньої ланки торгового ланцюжка, а не з оптовиків і суб'єктів, які безпосередньо займаються розмитненням товару.

«Моя порада Калетнику - нехай спочатку проаналізують, як сьогодні фактично відбувається розмитнення - не так як декларується, а з усіма підводними каменями. І починати треба не з підприємців, у яких на робочому місці не виявиться копії Вантажної митної декларації, а з тих, хто розмитнює вантажі. А цей ринок у нас нині монополізований. І, наскільки мені відомо, монополісти сидять під куполом Верховної ради. У всякому разі, кожен раз, коли ми говорили про те, що підприємець не має сьогодні первинної документації через Митницю, Податкова посилалася саме на такий порядок речей. Чи змінився він зараз - навряд чи», - розповіла Алла Алексенцева, голова Вінницького міського об'єднання приватних підприємців« Центр ».

Аналогічної думки дотримується і голова Чернігівської профспілки підприємців Олена Варнакова. «... Я ще розумію таку ініціативу на оптових ринках, але на роздрібних вимагати копії митних декларацій ... А якщо це комерційна таємниця?Припустимо, ваш постачальник працює «по білому», але чому він повинен показувати всій країні документи, з яких видно в яких обсягах він завозить товар?», - дивується вона.

Ігор Кишко, генеральний директор Української торговельної асоціації відзначив, що дана ініціатива навряд чи торкнеться великих торгових мереж, а ось середній і малий бізнес здатна серйозно підкосити. «Великі мережі зможуть захиститися, хоча це тонни додаткових паперів. По суті, вводиться додатковий «товарообіг документів». А ось що стосується середнього і особливо малого бізнесу, тут все складніше. Ви ж розумієте, що якщо в маленький магазинчик десь в селі прийде перевіряючий і не знайде копії Вантажної митної декларації, то подвійний штраф за партію - це, можна вважати, смерть для такого бізнесу», - сказав він.