Кримським меру і депутату-коляднику дали по 5 років

Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Такий самий строк дістав депутат селищної ради Олександр Пустов. І.Фабішевській також позбудеться рангу держслужбовця. Крім того, обидва представники органу місцевого самоврядування Сакського району півострова не зможуть три роки працювати на певних посадах.

І.Фабішевській і О.Пустов у цілому вимагали за землю 225 тисяч доларів, але встигли одержати лише 60 тисяч.