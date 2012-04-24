Кримським меру і депутату-коляднику дали по 5 років
20:17, 24 квітня 2012Суспільство
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Евпаторійський міськсуд 23 квітня засудив до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна голову селища Новофедорівка Івана Фабішевського за хабар у 60 тис. дол. для сприяння у виділенні більше 1га землі.
Пляжів Новофедорівки її колишнім очільникам не бачити 5 років
Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Криму.
Такий самий строк дістав депутат селищної ради Олександр Пустов. І.Фабішевській також позбудеться рангу держслужбовця. Крім того, обидва представники органу місцевого самоврядування Сакського району півострова не зможуть три роки працювати на певних посадах.
І.Фабішевській і О.Пустов у цілому вимагали за землю 225 тисяч доларів, але встигли одержати лише 60 тисяч.
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