Президент України провів зустріч з Патріархом Єрусалимським
02:05, 26 квітня 2012Суспільство
723 0
Президент України Віктор Янукович провів зустріч з Патріархом Святого Града Єрусалима і всієї Палестини Теофілом ІІІ.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
У зустрічі також взяли участь Архієпископ Бориспільський Антоній, Архієпископ Переяслав-Хмельницький Олександр (УПЦ) та засновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії Олександр Фельдман.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter