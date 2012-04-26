Президент України провів зустріч з Патріархом Єрусалимським

Президент України Віктор Янукович провів зустріч з Патріархом Святого Града Єрусалима і всієї Палестини Теофілом ІІІ.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. У зустрічі також взяли участь Архієпископ Бориспільський Антоній, Архієпископ Переяслав-Хмельницький Олександр (УПЦ) та засновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії Олександр Фельдман.

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