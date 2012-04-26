Хорошковський: оцінка ГТС буде завершена за один-два місяці

Питання про модернізацію газотранспортної системи (ГТС) України вирішуватиметься тільки після її оцінки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив українським журналістам перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.

«По ГТС зараз іде період оцінки, і після того, як пройде період оцінки, будуть ухвалені певні рішення. І лише після цього можна буде сказати, яким чином, що ми робитимемо, хто буде разом з нами виділяти ресурс і брати участь в модернізації нашої ГТС», - сказав він.

При цьому, за словами В.Хорошковського, сама оцінка ГТС буде завершена в найближчі 1-2 місяці.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управлінню ГТС, але його формат поки не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.