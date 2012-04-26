Хорошковський: оцінка ГТС буде завершена за один-два місяці
Питання про модернізацію газотранспортної системи (ГТС) України вирішуватиметься тільки після її оцінки.
Питання про модернізацію газотранспортної системи (ГТС) України вирішуватиметься тільки після її оцінки.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив українським журналістам перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.
«По ГТС зараз іде період оцінки, і після того, як пройде період оцінки, будуть ухвалені певні рішення. І лише після цього можна буде сказати, яким чином, що ми робитимемо, хто буде разом з нами виділяти ресурс і брати участь в модернізації нашої ГТС», - сказав він.
При цьому, за словами В.Хорошковського, сама оцінка ГТС буде завершена в найближчі 1-2 місяці.
Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управлінню ГТС, але його формат поки не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.